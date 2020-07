“Mettiamo su famiglia”. Fabio Fulco si sposa. Lui 50, Veronica 25. Così ha dimenticato Cristina Chiabotto (Di venerdì 31 luglio 2020) Una nuova storia d’amore per dimenticare Cristina Chiabotto. L’attore Fabio Fulco è pronto addirittura a convolare a nozze, ma non ha dimenticato il modo, molto brusco, in cui è finita la lunga relazione con la vincitrice di Miss Italia 2004. L’ex protagonista di “Un posto al sole” si è rifatto una vita al fianco dell’imprenditrice Veronica Papa, molto più giovane di lui, e, dopo il recente periodo di quarantena ha deciso di sposarsi. Dopo aver dichiarato più volte di voler metter su famiglia l’attore 50enne ha confessato al settimanale Intimità la sua volontà di fare il grande passo. Il rapporto con Veronica si è andato via via rafforzando e se ... Leggi su caffeinamagazine

