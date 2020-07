METEO sino 5 Agosto: CALDO da incubo. DOMENICA cambia pesantemente (Di venerdì 31 luglio 2020) METEO sino AL 5 Agosto 2020, ANALISI E PREVISIONE Il rovente anticiclone africano, nonostante qualche locale disturbo temporalesco sul Nord Italia, è giunto alla sua fase culminante, libero per espandersi ulteriormente su tutta l’Italia e non soltanto. Le temperature sono in ulteriore salita e si registrano punte fino a 40 gradi soprattutto al Centro-Sud, anche qualcosa di più in Sardegna (picchi sin quasi i 45°C). Il gran CALDO si appresta a coinvolgere anche mezza Europa, soprattutto Francia e Germania, sebbene in queste zone si rivelerà solo una breve ma intensa fiammata. Il richiamo CALDO africano verso latitudini più settentrionali risulta dettato da una nuova saccatura a ridosso del Regno Unito, in graduale avanzata verso est. Il ... Leggi su meteogiornale

infoitinterno : METEO sino 5 Agosto: Italia sotto il CALDO asfissiante. DOMENICA cambia TUTTO - infoitinterno : METEO sino 5 Agosto: Italia sotto il CALDO asfissiante. DOMENICA cambia TUTTO - zazoomblog : Meteo CAGLIARI: CALDO esagerato sino al weekend poi in ridimensionamento - #Meteo #CAGLIARI: #CALDO #esagerato - infoitinterno : METEO sino 5 agosto: Italia sotto la CAPPA di CALDO. Novità da domenica - zazoomblog : Meteo ROMA: CALDO e AFA terribile scenario invariato sino a tutto il weekend - #Meteo #ROMA: #CALDO #terribile… -

Ultime Notizie dalla rete : METEO sino METEO sino 5 agosto: Italia sotto la CAPPA di CALDO. Novità da domenica Meteo Giornale Salvini mandato a processo per la seconda volta riparte del Papeete

ROMA - Il Senato manda a processo Matteo Salvini, per la seconda volta in pochi mesi. Dopo la vicenda Gregoretti, la maggioranza di Palazzo Madama approva compatta - 149 sì e 141 contrari - favorevole ...

Abruzzo, in arrivo duecento migranti: cinquanta in ogni provincia

In arrivo altri 200 migranti in Abruzzo: cinquanta ogni provincia. I Comuni interessati ad ospitare nella provincia dell’Aquila saranno: Canistro, dieci persone, venti a Civita d’Antino, i restanti a ...

ROMA - Il Senato manda a processo Matteo Salvini, per la seconda volta in pochi mesi. Dopo la vicenda Gregoretti, la maggioranza di Palazzo Madama approva compatta - 149 sì e 141 contrari - favorevole ...In arrivo altri 200 migranti in Abruzzo: cinquanta ogni provincia. I Comuni interessati ad ospitare nella provincia dell’Aquila saranno: Canistro, dieci persone, venti a Civita d’Antino, i restanti a ...