METEO settimana con CALDO ASFISSIANTE, seguono super TEMPORALI e refrigerio (Di venerdì 31 luglio 2020) METEO SINO AL 6 AGOSTO 2020, ANALISI E PREVISIONE L’anticiclone africano sta esercitando la sua massima forza, spingendo direttamente verso l’Italia masse d’aria estremamente roventi con le temperature più alte dell’estate. Il CALDO sta facendo davvero sul serio, come avevamo ipotizzato da tempo, con punte che raggiungono i 40 gradi, ma anche ben oltre in Sardegna che è la più colpita dalle correnti d’estrazione sahariana. La situazione della calura viene ulteriormente aggravata dall’afa, particolarmente intensa proprio in Val Padana e in genere sui litorali. Questa fase acuta del CALDO dovrebbe però avviarsi alla conclusione, anche se in modo molto graduale. Il weekend rappresenterà insieme il momento in cui si arriva al culmine della canicola e quello in cui ... Leggi su meteogiornale

