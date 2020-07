Meteo Roma: previsioni per il weekend (Di venerdì 31 luglio 2020) Fine settimana all’insegna del bel tempo: sia nella giornata di sabato sia nella giornata di domenica sarà infatti il sole il protagonista su tutto il territorio. Nelle ore serali il tempo sarà stabile con cieli sereni. Temperature comprese tra +21°C e +39°C. Meteo Lazio: previsioni per il weekend Week end caratterizzato dal bel tempo grazie all’anticiclone africano che insiste sulla nostra Penisola. Sole prevalente dunque sia nelle ore diurne di sabato sia nella giornata di domenica su gran parte della regione salvo locali temporali sui rilievi interni. Nelle ore serali il tempo si manterrà asciutto con cieli prevalentemente sereni su tutti i settori. Meteo Italia: previsioni per il weekend Al Nord: Al mattino poche nubi solo ... Leggi su romadailynews

giuliog : RT @romatoday: Caldo a Roma, oggi bollino rosso: i consigli del Ministero della Salute - eternalies : perché la posizione del mio meteo segna roma quando sono a venezia - 79_Alessio : RT @romatoday: Caldo a Roma, oggi bollino rosso: i consigli del Ministero della Salute - k_sophonias : RT @romatoday: Caldo a Roma, oggi bollino rosso: i consigli del Ministero della Salute - romatoday : Caldo a Roma, oggi bollino rosso: i consigli del Ministero della Salute -