Meteo Italia a 15 giorni, FORNO africano a pieno regime (Di venerdì 31 luglio 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 giorni Siamo proiettati idealmente a ridosso del Ferragosto e un po’ tutti sarete curiosi di sapere quali saranno le condizioni Meteo climatiche del periodo vacanziero per antonomasia. Detto che certezze non ne abbiamo, diffidate da chi vi dà proiezioni certe da qui a due settimane, il trend sembra prendere una piega “africana”. Ai primi d’agosto avremo un break e sarà bene godere appieno della rinfrescata – che potrebbe essere significativa – perché poi potrebbe nuovamente prendere il controllo delle operazioni il temibile Anticiclone africano e da quel punto in poi potrebbe non andarsene più. Almeno, come detto, sino a Ferragosto. A livello termico, ma si parla chiaramente di proiezioni che ... Leggi su meteogiornale

