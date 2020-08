Meteo FIRENZE: CALDO al top, da domenica inizia il cambiamento (Di sabato 1 agosto 2020) Il Meteo su FIRENZE vedrà il CALDO all'apice sabato, mentre domenica la colonnina di mercurio inizierà a calare. Tra lunedì e martedì ci sarà un ulteriore calo termico con peggioramento e possibili temporali. Sabato 1 agosto: sereno. Temperatura da 20°C a 37°C. Pressione atmosferica media: 1013 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Ovest 4 Km/h, raffiche 19 Km/h. Zero Termico: circa 4300 metri. domenica 2: poco nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 21°C a 35°C. Pressione atmosferica media: 1010 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Est 3 Km/h, raffiche 33 Km/h. Zero Termico: circa 4200 metri. Lunedì 3: poco nuvoloso, molto ventoso a tratti. Temperatura da 21°C a 33°C. Pressione atmosferica media: 1006 hPa, in ... Leggi su meteogiornale

E’ da più giorni e più precisamente dall’inizio di questa settimana, che l’Italia risulta essere nel mirino di un robusto campo di Alta pressione alimentato da correnti via via più roventi di matrice ...

