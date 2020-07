Meteo, estate in difficoltà anche ad agosto: nuovi temporali in arrivo (Di venerdì 31 luglio 2020) Entra in difficoltà il Meteo anche ad estate inoltrata. Infatti, dopo giornate segnate dall’anticiclone, avremo nuove piogge in arrivo domenica. Continuano a cambiare il Meteo sulla nostra penisola, con questa strana estate che non smette di regalarci colpi di scena. L’arrivo dell’anticiclone africano sembrava aver dato la sterzata decisiva verso la calura estiva. Invece, da … L'articolo Meteo, estate in difficoltà anche ad agosto: nuovi temporali in arrivo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Methamorphose30 : RT @danieledann1: ??La situazione attuale del #caldo torrido in #Italia. Le zone in viola sono quelle che stanno registrando i picchi di cal… - infoitinterno : METEO: ITALIA baciata dal SOLE e clima molto caldo in questo finale di LUGLIO, quale tendenza per il proseguo dell'… - Francesco2370 : Questi de ?@ilmeteoit? sarebbero da mettere in galera ?????????????????? Tanto bordello per un temporale che ci sarà dom… - bizcommunityit : Meteo: ESTATE in difficoltà anche ad AGOSTO! Ecco perché e la TENDENZA AGGIORNATA per TUTTO il mese - infoitinterno : Meteo: ESTATE in difficoltà anche ad AGOSTO! Ecco perché e la TENDENZA AGGIORNATA per TUTTO il mese -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo estate Incontri con gli autori

Tempo d’estate, tempo di presentazione di novità editoriali. "Protocollo contagio", questo è il titolo del libro del giornalista Franco Fracassi, che sarà presentato questo pomeriggio alle 17 sul terr ...

L'estate digitale un tempo prezioso

L'estate è un tempo (anche digitale) prezioso. Da una parte ci allontana dall'uso a volte frenetico degli strumenti digitali, offrendo (non solo ai più giovani) tante occasioni alternative per alzare ...

Tempo d’estate, tempo di presentazione di novità editoriali. "Protocollo contagio", questo è il titolo del libro del giornalista Franco Fracassi, che sarà presentato questo pomeriggio alle 17 sul terr ...L'estate è un tempo (anche digitale) prezioso. Da una parte ci allontana dall'uso a volte frenetico degli strumenti digitali, offrendo (non solo ai più giovani) tante occasioni alternative per alzare ...