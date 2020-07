Meteo, CULMINE del CALDO AFRICANO: ecco le previsioni per sabato 1 agosto 2020 (Di venerdì 31 luglio 2020) Secondo le previsioni Meteo per domani sabato 1 agosto 2020 ci sarà il CULMINE dell’ondata di calore, causata dell’alta pressione africana sull’Italia. Giornata estiva con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi su gran parte del paese. Al pomeriggio instabilità in aumento su Alpi, Prealpi e Appennino. Temperature decisamente estive con alti tassi di umidità e punte di 37/38°C sulla Pianura Padana e sulle aree interne del centro. Nord: previsioni per domani sabato 1 agosto 2020 Come indicano le previsioni Meteo, domani sarà una giornata soleggiata ovunque. Dal pomeriggio in poi ci sarà un generale aumento ... Leggi su giornal

