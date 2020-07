Meteo Calabria e Sicilia, FOCUS sull’ondata di caldo all’estremo Sud: la fascia jonica si arroventa nel weekend (Di venerdì 31 luglio 2020) Previsioni Meteo – Fa caldo in queste ore anche in Calabria e Sicilia, come nel resto d’Italia: la prima ondata di calore della stagione sta provocando temperature roventi che oggi pomeriggio hanno raggiunto in Calabria picchi di +41°C a Oppido Mamertina e Torano Castello e +40°C a Cosenza, Rende, Castrovillari, Bisignano, Tarsia e Luzzi mentre in Sicilia spiccano i +40°C di Trapani, Mazara del Vallo, Castelvetrano, Contessa Entellina e Francofonte, seguiti dai +39°C di Caltagirone, Lentini, Mineo, Salemi e Aragona. Tuttavia nelle principali città, il caldo non ha eccessi particolarmente significativi: a Reggio Calabria sia ieri che oggi la massima s’è fermata a +34°C, a Palermo addirittura ... Leggi su meteoweb.eu

