Mercedesz Henger Instagram di schiena al mare, “panettone ad agosto”: «Marmo del XXI secolo» (Di venerdì 31 luglio 2020) 2.315 post, 725mila follower, 1.495 profili seguiti: questi i numeri dell’account Instagram di Mercedesz Henger, ex naufraga de ‘L’Isola dei famosi’, nota al grande pubblico anche per essere la figlia dell’attrice e opinionista Eva Henger, e la compagna da due anni di Lucas Peracchi, ex tronista di ‘Uomini e donne’, nonché affermato personal trainer. E in buona parte sarà anche per merito del giovane se Mercedesz Henger vanta oggi un fisico scolpito. Anche durante il periodo del lockdown l’influencer non ha smesso di allenarsi e i risultati sono sbalorditivi, si vedono eccome. leggi anche l’articolo —> Valentina Vignali Instagram strepitosa, bikini da sogno: «Bel panorama… Che ... Leggi su urbanpost

Notiziedi_it : Mercedesz Henger vs Eva Henger: ancora tensioni tra le due. Ecco come vanno oggi le cose - Notiziedi_it : Mercedesz Henger vs Eva Henger: ancora tensioni tra le due. Ecco come vanno oggi le cose - GossipItalia3 : Mercedesz Henger hot in campagna, camicia annodata sul seno e minigonna: «Spaziale…» #gossipitalianews - zazoomblog : Mercedesz Henger hot in campagna camicia annodata sul seno e minigonna: «Spaziale…» - #Mercedesz #Henger #campagna… - Notiziedi_it : Mercedesz Henger vs Eva Henger: ancora tensioni tra le due. Ecco come vanno oggi le cose -

Ultime Notizie dalla rete : Mercedesz Henger Mercedesz Henger la migliore di sempre : glutei di marmo scolpiti – FOTO Yeslife Mercedesz Henger sommersa dalle critiche : “Non mi alleno per piacere a tutti…”

Non c’è pace per Mercedesz Henger in questa estate atipica. La giovane figlia di Eva Henger è tornata da poco da un viaggio in Ungheria, dove si è recata assieme al fidanzato, Lucas Peracchi, per fare ...

Mercedesz Henger hot in campagna, camicia annodata sul seno e minigonna: «Spaziale…»

Su Instagram Mercedesz Henger torna ad alzare le temperature con un duplice scatto strepitoso che la mostra in campagna con addosso un outfit ‘peccaminoso’. Camicetta annodata in corrispondenza del se ...

Non c’è pace per Mercedesz Henger in questa estate atipica. La giovane figlia di Eva Henger è tornata da poco da un viaggio in Ungheria, dove si è recata assieme al fidanzato, Lucas Peracchi, per fare ...Su Instagram Mercedesz Henger torna ad alzare le temperature con un duplice scatto strepitoso che la mostra in campagna con addosso un outfit ‘peccaminoso’. Camicetta annodata in corrispondenza del se ...