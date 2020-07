Menarini investe 150 mln per nuovo stabilimento produttivo in Italia (Di venerdì 31 luglio 2020) Roma, 31 lug. (Adnkronos Salute) - L'emergenza Covid-19 non frena gli investimenti di Menarini. Anzi. Il Gruppo farmaceutico, con sede a Firenze e presente in 140 Paesi al mondo, sceglie l'Italia per il suo nuovo stabilimento nell'area fiorentina da 40.000 mq, che darà lavoro a 250 persone dirette e ad altrettante nell'indotto. Una scelta coraggiosa, proiettata al futuro e nel segno dell'innovazione, maturata dai vertici del Gruppo nei giorni del lockdown, quando hanno cominciato ad essere evidenti le conseguenze tragiche della pandemia sull'economia Italiana: interrompere la ricerca della localizzazione internazionale economicamente più attrattiva per privilegiare il nostro Paese che vive il suo momento più drammatico dal Secondo Dopoguerra. Un investimento da 150 milioni di euro, ... Leggi su liberoquotidiano

