Menarini investe 150 mln per nuovo stabilimento produttivo in Italia (Di venerdì 31 luglio 2020) Roma, 31 lug. (Adnkronos Salute) – L’emergenza Covid-19 non frena gli investimenti di Menarini. Anzi. Il Gruppo farmaceutico, con sede a Firenze e presente in 140 Paesi al mondo, sceglie l’Italia per il suo nuovo stabilimento nell’area fiorentina da 40.000 mq, che darà lavoro a 250 persone dirette e ad altrettante nell’indotto. Una scelta coraggiosa, proiettata al futuro e nel segno dell’innovazione, maturata dai vertici del Gruppo nei giorni del lockdown, quando hanno cominciato ad essere evidenti le conseguenze tragiche della pandemia sull’economia Italiana: interrompere la ricerca della localizzazione internazionale economicamente più attrattiva per privilegiare il nostro Paese che vive il suo momento più drammatico dal Secondo ... Leggi su calcioweb.eu

Adnkronos : #Menarini investe 150 mln per nuovo stabilimento produttivo in Italia - zazoomblog : Menarini investe 150 mln per nuovo stabilimento produttivo in Italia - #Menarini #investe #nuovo - TV7Benevento : Menarini investe 150 mln per nuovo stabilimento produttivo in Italia... - fisco24_info : Menarini investe 150 mln per nuovo stabilimento produttivo in Italia : - serenel14278447 : RT @Adnkronos: #Menarini investe 150 mln per nuovo stabilimento produttivo in Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Menarini investe Menarini investe 150 mln per nuovo stabilimento produttivo in Italia Adnkronos Menarini investe 150 mln per nuovo stabilimento produttivo in Italia

Roma, 31 lug. (Adnkronos Salute) - L'emergenza Covid-19 non frena gli investimenti di Menarini. Anzi. Il Gruppo farmaceutico, con sede a Firenze e presente in 140 Paesi al mondo, sceglie l'Italia per ...

Farmaceutica: Menarini investe 150 mln per nuovo stabilimento produttivo in Italia

Roma, 31 lug. (Adnkronos Salute) - L'emergenza Covid-19 non frena gli investimenti di Menarini. Anzi. Il Gruppo farmaceutico, con sede a Firenze e presente in 140 Paesi al mondo, sceglie l'Italia per ...

Roma, 31 lug. (Adnkronos Salute) - L'emergenza Covid-19 non frena gli investimenti di Menarini. Anzi. Il Gruppo farmaceutico, con sede a Firenze e presente in 140 Paesi al mondo, sceglie l'Italia per ...Roma, 31 lug. (Adnkronos Salute) - L'emergenza Covid-19 non frena gli investimenti di Menarini. Anzi. Il Gruppo farmaceutico, con sede a Firenze e presente in 140 Paesi al mondo, sceglie l'Italia per ...