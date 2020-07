Maxi concorso al Comune di Roma, 1500 nuove assunzioni: ecco tutte le info (Di venerdì 31 luglio 2020) Sta per arrivare il Maxi concorso lanciato dal Campidoglio per l’assunzione di oltre 1500 nuovi dipendenti. L’attesissimo concorso, che probabilmente sarà pronto per la seconda metà di agosto, mira a stipulare nuovi contratti di assunzione entro a primavera del 2021. Questo servirà anche ad abbassare l’età medi dei lavoratori del Comune di Roma, che attualmente supera i 50 anni di età, e a migliorare l’efficienza in molti settori strategici, come la Polizia Locale e il personale specializzato in informatica. Il bando In totale le nuove assunzioni saranno 1.512: 42 posti da dirigente e 1.470 posti per i vari profili di dipendenti. In particolare si cercano 500 nuovi agenti ... Leggi su ilcorrieredellacitta

