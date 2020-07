Matteo Salvini, propaganda con uso di minore (Di venerdì 31 luglio 2020) “Per amore dei nostri figli, per il bene dell’Italia, in difesa dei nostri valori e del nostro futuro. Possono anche processare un uomo, ma non potranno mai arrestare le nostre idee e la nostra voglia di Libertà. Grazie Amici, io non mollo”. Con enfasi eccessiva e maldestro patriottismo, Matteo Salvini ha postato questo messaggio su twitter il giorno dopo il voto con cui il Senato lo ha mandato a processo per il caso Open Arms. Il tono della sua comunicazione social è il solito, la tendenza al vittimismo che lo induce a sovrapporre il suo destino a quello del Paese pure. Quello che stona nel messaggio consegnato ai social è la fotografia allegata: l’ex ministro dell’Interno insieme alla figlia sorridente (e non pixellata) come parte integrante del messaggio politico da veicolare agli elettori. Insomma, ... Leggi su huffingtonpost

matteosalvinimi : #Salvini: Alcuni di voi me lo dicono nei corridoi: 'Matteo hai ragione, ma l'indicazione del partito è quella'. A m… - Rinaldi_euro : Massimo Giannini su Salvini: 'Minaccia di un ordine costituito'. Guido Crosetto: 'Parole che fanno rabbrividire' - HuffPostItalia : Massimo Cacciari: 'Il processo a Matteo Salvini finirà in nulla. Gli farà pure comodo' - MaurMaso : RT @VittorioDeSant7: SONO SENZA VERGOGNA.... LA FOLLIA DELLE DONNE PDIOTA La vicesindaco Pd avvicina Salvini in spiaggia: «Lei rovina il… - JeAVRIL93 : RT @giusvo: I trafficanti di uomini che Matteo #Salvini non vuole vedere vengono dalla Russia con barche a vela di lusso. Cariche di disper… -