Matteo Salvini: "Mi sono svegliato un po' incazzato, ingiustizia senza senso" (Di venerdì 31 luglio 2020) “Mi sono svegliato come sono andato a letto ieri, tranquillo, un pò incazzato, ovviamente, per aver subito un’ingiustizia senza senso”. Lo ha detto in collegamento con aria Pulita su 7 Gold il leader della Lega ed ex ministro dell’Interno Matteo Salvini, dopo che ieri il Senato ha autorizzato il processo a suo carico per il caso Open Arms.“Bloccare gli sbarchi, combattere gli scafisti, ridurre i morti, i dispersi, dimezzare gli arrivi di clandestini. Non chiedevo una medaglia ma rischiare 15 anni di carcere per processo aggravato e continuato mi sembra una follia”, ha aggiunto Salvini. Leggi su huffingtonpost

