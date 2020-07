Matteo Salvini, dal Papeete al Papeete tutto cambia: sondaggi giù, umore nero e Meloni che incalza (Di venerdì 31 luglio 2020) Stessa spiaggia, stesso mare. tutto il resto, però, è cambiato. A partire dall’umore, auto-certificato come nero. Un anno dopo Matteo Salvini è tornato al Papeete Beach che da scenografia perfetta – le cubiste in bikini leopardato, la menta fresca del mojito, i poliziotti in moto d’acqua a scorrazzare il figlio, l’inno d’Italia su base house - per il politico più potente d’Italia (sì, a Palazzo Chigi nel 2019 sedeva già Conte, ma il Viminale resta uno dei pochi posti da cui si comanda davvero) si è trasformato in rifugio per un uomo isolato, assediato e arrabbiato. Da ministro e vicepremier in consolle a bagnante mesto, incorniciato dall’assenza di movida ... Leggi su huffingtonpost

matteosalvinimi : #Salvini: Alcuni di voi me lo dicono nei corridoi: 'Matteo hai ragione, ma l'indicazione del partito è quella'. A m… - HuffPostItalia : Massimo Cacciari: 'Il processo a Matteo Salvini finirà in nulla. Gli farà pure comodo' - berlusconi : Proprio perché ne sono stato la massima vittima, comprendo bene quello che sta passando Matteo Salvini. - UffPost : RT @GiancarloDeRisi: In spiaggia scoppiano scintille. Scambio di battute a #MilanoMarittina tra #VeronicaProserpio vice sindaco PD e Matteo… - Azzurra54227165 : RT @LegaSalvini: ++ IL CAPITANO RISCHIA FINO A 15 ANNI DI CARCERE PER AVER DIFESO I CONFINI ++ Clicca e sottoscrivi anche tu la tua solida… -