Mattarella: “Non possiamo rimuovere la crisi coronavirus. Libertà non è fare ammalare gli altri” (Di venerdì 31 luglio 2020) Ha ringraziato i Paesi che si sono dimostrati solidali con l’Italia e ha invitato a tenere alta la guardia e il rispetto delle misure per contenere il contagio perché “la libertà non è fare ammalare gli altri”. Ma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenuto durante la cerimonia del Ventaglio, ha sottolineato che “non possiamo e dobbiamo rimuovere” la crisi causata dal coronavirus “per rispetto dei morti, dei sacrifici affrontati dai nostri concittadini, con comportamenti che oggi ci permettono di guardare con maggiore fiducia. Altrove il rifiuto o l’impossibilità di quei comportamenti ha provocato o sta provocando drammatiche conseguenze”. L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano

