Mattarella a negazionisti e bufalari: «Per rispetto dei morti non possiamo rimuovere la crisi della pandemia» – Video (Di venerdì 31 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (31 luglio) La cautela sulla pandemia è un «richiamo prezioso e opportuno. C’è infatti la tendenza a dimenticare e a rimuovere esperienze sgradevoli. Forse non era immaginabile che la rimozione affiorasse cosi presto mente nel nostro Paese continuano a morire persone per il virus. È un motivo per non abbassare le difese». Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenuto alla tradizionale Cerimonia del Ventaglio, che si tiene ogni anno, ha usato parole chiare per richiamare tutti a non abbassare la guardia, in un momento nel quale il Coronavirus non è affatto sparito, sostiene Mattarella, che ha escluso la possibilità di evocare la libertà di espressione a proposito dei rischi davanti alla ... Leggi su open.online

