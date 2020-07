Mascherine e distanze, se anche la tv si dimentica di rispettare le regole (Di venerdì 31 luglio 2020) Mascherine e distanze. Due punti fermi durante il lockdown e per un gran pezzo di fase due che però, in questa strana estate, sembrano essere definitivamente saltati, soprattutto in televisione. Sono lontani i tempi in cui inviati e giornalisti si recavano al parco ad educare i cittadini, così come la moda delle telecamere piazzate sui Navigli per documentare e condannare gli assembramenti.L’attenzione si è allentata e anche i programmi televisivi si mostrano molto più rilassati. Già il 25 giugno a Dritto e Rovescio Paolo Del Debbio apriva la trasmissione abbracciato ad una signora del pubblico, l’unica a poter godere di quel privilegio in uno studio deserto. Pacche sulle spalle e battute pronunciate a bocche ravvicinate, senza il minimo imbarazzo. pubblicato su TVBlog.it 31 luglio 2020 ... Leggi su blogo

emenietti : non c'è da allarmarsi, ma nemmeno da minimizzare o raccontarsi che non ci siano più rischi. insomma, lavatevi le ma… - daniele19921 : @robersperanza @robersperanza è una brutta notizia! Un vaccino può essere pericoloso,soprattutto se fatto in poco t… - daniele19921 : @HuffPostItalia @HuffPostItalia dobbiamo riprendere a vivere! Non possiamo rinunciare alla vita di sempre e continu… - ZPeppem : RT @tvblogit: Mascherine e distanze, se anche la tv si dimentica di rispettare le regole - daniele19921 : @robersperanza @robersperanza il virus è scomparso da parecchio. Quindi fateci tornare alla normalità,basta restriz… -

Ultime Notizie dalla rete : Mascherine distanze In Lombardia mascherine anche all'aperto se mancano le distanze La Provincia 143 giorni col coronavirus

Centoquarantatre. Tanti giorni sono passati dal 9 marzo, quando il bollettino dell’assessorato regionale alla sanità e della Asl Roma 4 è diventato nel corso dei mesi un angosciante appuntamento quoti ...

Lombardia, obbligo mascherine al chiuso fino al 10 settembre: la nuova ordinanza

È stata firmata quest'oggi dal governatore Fontana la nuova ordinanza per la regione Lombardia che regole le norme comportamentali per arginare la diffusione del Coronavirus: fino al 10 settembre, dat ...

Centoquarantatre. Tanti giorni sono passati dal 9 marzo, quando il bollettino dell’assessorato regionale alla sanità e della Asl Roma 4 è diventato nel corso dei mesi un angosciante appuntamento quoti ...È stata firmata quest'oggi dal governatore Fontana la nuova ordinanza per la regione Lombardia che regole le norme comportamentali per arginare la diffusione del Coronavirus: fino al 10 settembre, dat ...