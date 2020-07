Mascherine all'aperto: Siniscalco contro l'ordinanza di Valiante (Di venerdì 31 luglio 2020) Covid-19 a Baronissi, scatta l'obbligo della mascherina all'aperto 30 July 2020 Tony Siniscalco, coordinatore cittadino della Lega di Baronissi, si scaglia contro la decisione dell'Amministrazione ... Leggi su salernotoday

Agenzia_Ansa : Nuova ordinanza del governatore @FontanaPres : in #Lombardia dal 1 agosto al 10 settembre obbligo di #mascherine al… - lil_gae_ : RT @severusmagiustu: Oggi, un paziente in cura qui, sta morendo. A causa del covid, i parenti non possono salutarlo. La moglie viene ogni t… - AlessiaM21 : RT @severusmagiustu: Oggi, un paziente in cura qui, sta morendo. A causa del covid, i parenti non possono salutarlo. La moglie viene ogni t… - mariiskywalker : RT @severusmagiustu: Oggi, un paziente in cura qui, sta morendo. A causa del covid, i parenti non possono salutarlo. La moglie viene ogni t… - marvgearyn5 : RT @severusmagiustu: Oggi, un paziente in cura qui, sta morendo. A causa del covid, i parenti non possono salutarlo. La moglie viene ogni t… -

Ultime Notizie dalla rete : Mascherine all Nuova ordinanza regionale, ancora mascherine all'aperto se manca distanziamento Valseriana News Bob Sinclair a Gallipoli, duemila ragazzi ballano senza mascherina e distanziamento

Altro che distanzamento. Altro che regole di prevenzione. Durante la serata di Bob Sinclair di ieri giovedì 30 luglio al Praja di Gallipoli, in Puglia, è andato in scena ciò che da tutti gli esperti è ...

30 lug 2020

Sono i particolari che distinguono un buon ristorante da un grande ristorante: sono le piccole (ma poi non tanto piccole) attenzioni che distinguono corretti professionisti da straordinari operatori d ...

Altro che distanzamento. Altro che regole di prevenzione. Durante la serata di Bob Sinclair di ieri giovedì 30 luglio al Praja di Gallipoli, in Puglia, è andato in scena ciò che da tutti gli esperti è ...Sono i particolari che distinguono un buon ristorante da un grande ristorante: sono le piccole (ma poi non tanto piccole) attenzioni che distinguono corretti professionisti da straordinari operatori d ...