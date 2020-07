Martusciello, nuove adesioni in Forza Italia Benevento (Di venerdì 31 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Fulvio Martusciello, cocoordinatore di Forza Italia a Benevento. “Importanti adesioni in Forza Italia Benevento: a Dugenta entra Fabio Di Caprio consigliere super votato che viene nominato Commissario cittadino a Dugenta. Aderisce anche Lucia Russo consigliera di San Salvatore Telesino, la quale, in seno alla dirigenza provinciale del partito, collaborerà nelle attività programmatiche relative alla cultura. Sempre in Valle Telesina prendono la tessera di Forza Italia Giuseppe De Cicco, consigliere dell’ordine degli ingegneri e Antonella Civitillo di Faicchio. De ... Leggi su anteprima24

