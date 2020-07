Marocchino getta bimbo di 7 mesi sotto l’acqua bollente e prende a pugni il fratellino: orrore al Prenestino (Di venerdì 31 luglio 2020) Roma, 31 lug – Ancora orrore a Roma, ancora abusi su piccoli innocenti da parte di genitori immigrati. A pochi giorni di distanza dall’agghiacciante vicenda del bimbo rom venduto dal padre per prestazioni sessuali, un altro atroce episodio di violenza. Stavolta teatro dell’episodio è il quartiere Prenestino, dove è finito in manette un cittadino Marocchino di 41 anni. Le forze dell’ordine hanno fatto irruzione nell’abitazione dell’uomo in seguito ad una segnalazione di lite domestica da parte dei vicini, allarmati dalle grida. Ma giunti sul posto si sono trovati davanti ad una scena straziante: un bimbo di soli sette mesi con ustioni di primo e secondo grado nella zona inguinale e sugli arti inferiori. La violenza Secondo quanto ... Leggi su ilprimatonazionale

