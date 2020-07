Mario Paciolla, le istituzioni promettono «la ricerca della verità» (Di venerdì 31 luglio 2020) «Avere qui il Presidente della Camera, il Ministro degli Esteri e il Sindaco della città è una cosa straordinaria. Guardate, genitori di Mario, questo vuol dire che siamo tutti con voi e non vi lasceremo mai soli». Con questo auspicio il senatore Sandro Ruotolo è intervenuto alla commemorazione pubblica – avvenuta giovedì 30 luglio a Napoli – di Mario Paciolla, il collaboratore Onu assassinato in Colombia lo scorso 15 luglio. Gli sforzi della famiglia e degli amici per rendere pubblico … Continua L'articolo Mario Paciolla, le istituzioni promettono «la ricerca della verità» proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

