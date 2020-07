Mariana Rodriguez: "Stefano De Martino? Solo amici" (Di venerdì 31 luglio 2020) Protagonista di uno dei gossip più caldi di questa estate 2020, Mariana Rodriguez, intervistata dal settimanale 'Nuovo', in edicola oggi, ha fatto chiarezza sulle foto pubblicate, qualche settimana fa, dal magazine 'Chi', in cui è stata paparazzata assieme a Stefano De Martino. Gli amanti di cronaca rosa hanno subito pensato alla nascita di un nuovo amore dopo la separazione del conduttore di 'Made in sud' con Belen. Ecco le dichiarazioni della modella venezuelana che non lasciano alcun spazio all'immaginazione: 31 luglio 2020 11:16. Leggi su blogo

