Mariana Rodriguez confessa: De Martino “È carino con me e …” (Di venerdì 31 luglio 2020) Mariana Rodriguez parla di Stefano De Martino dopo la paparazzata pubblicata ovunque sul web che li ha visti insieme a bordo della barca del ballerino È vero che Stefano ha smentito il flirt con la bella brasiliana direttamente a Made in Sud, ma ora è lei che parla e racconta tutto Un weekend tra la Rodriguez e Stefano scatena il gossip Ad inizio luglio Stefano De MartinoArticolo completo: Mariana Rodriguez confessa: De Martino “È carino con me e …” dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

Ileniasa25 : RT @Novella_2000: Mariana Rodriguez fa chiarezza sul gossip con Stefano De Martino - blogtivvu : “Stefano De Martino è carino, un vero gentiluomo!”, parla Mariana Rodriguez ??? ? Ti raccontiamo cosa c'è tra di lor… - blogtivvu : “Stefano De Martino è carino, un vero gentiluomo!”, parla Mariana Rodriguez: ecco cosa c’è tra loro - Notiziedi_it : Mariana Rodriguez fa chiarezza sul gossip con Stefano De Martino - zazoomblog : Stefano De Martino e Mariana Rodriguez la verità sul gossip. È lei a rompere il silenzio - #Stefano #Martino… -