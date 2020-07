Marco Carta fidanzato con Sirio, lo presenta ufficialmente dalla Sardegna (Di venerdì 31 luglio 2020) Marco Carta fidanzato con Sirio Campedelli, il suo "Ufi". L'artista sardo ha presentato ufficialmente il suo compagno attraverso un post sui social. I due si trovano in Sardegna, regione Natale di Marco Carta, e sull'isola trascorreranno qualche giorno di relax. "La nostra estate che comincia... Sarà bellissima! E la prossima?..... di più", scrive Marco Carta su Instagram e presenta ai fan il suo fidanzato Sirio. Non è la prima volta che ne parla e non era più un mistero il fatto che il cantante avesse trovato l'amore. Dopo averlo confessato in qualche intervista passata, Marco ... Leggi su optimagazine

Marco Carta presenta il suo fidanzato: nella foto su Instagram sono bellissimi

