Marcelo Brozovic, nuova bravata: carabinieri costretti ad intervenire (Di venerdì 31 luglio 2020) Le conseguenze potrebbero, stavolta, essere gravi. Se l’Inter si fosse stufata delle follie fuori dal campo di Brozovic, potrebbe anche essere l’ultima Marcelo Brozovic (Fonte foto: Getty Images)Avete presente quei calciatori che hanno fatto parlare di sé perché oltre al genio hanno riempito i rotocalchi con la loro sregolatezza ? Ce ne sono stati tantissimi, forse centinaia, dagli anni del ‘Quinto Beatles’, George Best, a Maradona, Higuita sino ai Cassano e Balotelli dei giorni nostri. La novità è che probabilmente, Marcelo Brozovic, ventisettenne in forza all’Inter dal 2015, sta provando ad entrare in questa speciale classifica. Oltre alla patente ritiratagli pochi mesi fa, ecco un nuovo momento di follia, con tanto di arrivo ... Leggi su chenews

