Mara Venier segreto sul matrimonio | Nozze a una sola condizione (Di venerdì 31 luglio 2020) Mara Venier è sempre più innamorata del suo Nicola Carraro. Lei è una donna e un personaggio televisivo che ha sempre cercato di non rinunciare alla propria professione ma nemmeno ai sentimenti. E riguardo al suo matrimonio ha voluto rilasciare una gustosa chicca durante una delle sue ultime interviste a cuore aperto. Un segreto da … L'articolo Mara Venier segreto sul matrimonio Nozze a una sola condizione proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

isnt_angela : @EdoardoZaggia A questo punto direi Zia Mara Venier for president alle prossime regionali ??? - Lucadellisanti : Su Instagram mi chiamo Mara lineetta Venier #TemptationIsland - abolrish : @Vatenerazzurro1 Da Gabriel Jesus a Belotti e come dire da Eva Green a Mara Venier. - iamamexal : E COME DIREBBE MARA VENIER: ANDREAAAA AMORE DELLA ZIAAAAAA MA MANDALA AFFFANCULOOOOOOOOOOOOOO #TemptationIsland - infoitcultura : 'Perché non ti copri?'. E Mara Venier sbotta in malo mado -