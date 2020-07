Mancata zona rossa ad Alzano e Nembro, spunta l’audio inedito. Fontana e Gallera a Speranza: “Decidete voi se chiudere” (Di venerdì 31 luglio 2020) zona rossa, Fontana e Gallera a Speranza: “Decidete voi se chiudere”. L’audio inedito Emergono nuovi dettagli nell’inchiesta condotta dalla procura di Bergamo sulla Mancata zona rossa ad Alzano Lombardo e Nembro, i due comuni della Bergamasca in cui a fine febbraio si è originato uno dei più grandi focolai di Coronavirus in Italia e a cui TPI ha dedicato un’inchiesta a puntate: il Corriere della Sera ha pubblicato oggi un audio inedito di una riunione avvenuta il 4 marzo tra il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, il suo vice Fabrizio Sala, l’assessore regionale al Welfare ... Leggi su tpi

VivoinGermania : @PierluigiBiondi @FratellidItalia @ComuneLAquila In quella zona non c’è nemmeno un sentiero per camminare, mancata… - VinoNews24 : RT @Federdoc: DL semplificazioni: novita’ positive su imbottigliamento fuori zona #vini a do/igt. DM pegno rotativo: “Apprezziamo lo strume… - Federdoc : DL semplificazioni: novita’ positive su imbottigliamento fuori zona #vini a do/igt. DM pegno rotativo: “Apprezziamo… - VeryVittorio : @FontaPres Ma le dimissioni? La mancata zona rossa a #Bergamo, gli infetti di #COVID19 nelle #Rsa, invitano anche i… - leonidafem : Allora avevano detto che in tutta la zona sarebbe mancata la corrente elettrica oggi dalle 9 alle 17 e invece abbia… -