Mamma scopre sangue sulle mutandine della figlia di 9 anni: violentata da amico di famiglia (Di venerdì 31 luglio 2020) Mamma scopre sangue sulle mutandine della figlia di 9 anni. Il pedofilo è stato condannato a 5 anni di reclusione, oltre al divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati da minori per un anno. Le violenze sulla piccola sarebbero durate almeno un anno, fino all’agghiacciante scoperta della madre della bimba. Tutto avveniva nella loro casa in Val di Magra. Il mostro era il vicino di casa, 66 anni, del quale i genitori si fidavano ciecamente, tanto da affidargli la custodia dei figli quando si presentavano degli impegni che li costringevano ad assentarsi da casa. Per la piccola Grazia, nome di fantasia, era come un nonno. O almeno questo credevano i familiari ... Leggi su limemagazine.eu

