MAMMA MUORE PER OVERDOSE, LE FIGLIE UCCISE DAL CALDO DENTRO L’AUTO (Di venerdì 31 luglio 2020) MAMMA MUORE PER OVERDOSE, LE FIGLIE UCCISE DAL CALDO DENTRO L’AUTO. Le piccole avevano 2 e 4 anni. Tragedia in Texas, dove una MAMMA è stata trovata morta nella sua auto assieme alle due FIGLIE, anche loro prive di vita. La donna ha perso la vita a causa di un’OVERDOSE e le piccole sono così rimaste intrappolate nella vettura. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine il dramma si sarebbe consumato lo scorso giovedì quando Natalie Chambers, 31 anni, sarebbe venuta a mancare per un’OVERDOSE, provocando anche le morte delle FIGLIE di 2 e 4 anni rimaste chiuse al CALDO nella vettura. La donna in passato aveva sofferto ... Leggi su limemagazine.eu

mmmiichele : mamma mia raga fuori si muore davvero di caldo menomale che sto a casa con 15 gradi - aless_romeo : @silviabar12 Mamma mia.... da schiattare! A Catania siamo a 33° e si muore.... - zazoomblog : Orrore in auto: mamma muore di overdose le due figlie uccise dal caldo - #Orrore #auto: #mamma #muore #overdose - LuciaCirelli3 : @pensieripsyco Si adesso 39 grado mamma mia muore a caldo non si puo stare a cell. troppo a caldo - kingzajn : @mcuheartx mamma mia si muore -