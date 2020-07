“Mamma, curami le piantine per la birra” 80enne inconsapevole innaffiava marijuana (Di venerdì 31 luglio 2020) Torino, a 80 anni cura la marijuana del figlio: le aveva detto che era luppolo per la birra. La polizia ha scoperto tutto: non solo droga. Come può una mamma dire no ad un figlio che le chiede di prendersi cura delle sue piantine di ‘luppoli per birra’? E così è stato. L’anziana donna, 80 anni, ogni giorno curava amorevolmente quelle foglie come se fossero sue. Fino all’arrivo della Polizia. Quelle piante in realtà erano di marijuana: il suo compito era innaffiarle e lei lo aveva fatto con precisione visto che le piante continuavano a crescere. Quando gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti dopo una segnalazione delle piante di marijuana nel quartiere Santa Rita a Torino, l’anziana signora si è mostrata subito disponibile ... Leggi su chenews

Ultime Notizie dalla rete : “Mamma curami