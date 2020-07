Maltempo Emilia Romagna, vento e grandine nel Bolognese: garage allagati, alberi e rami caduti [FOTO e VIDEO] (Di venerdì 31 luglio 2020) Forti temporali hanno colpito l’Emilia Romagna nel pomeriggio, portando vento e grandine nel Bolognese. L’improvviso Maltempo ha spezzato l’ondata di caldo, che oggi ha provocato temperature percepite di +47°C, portando pioggia e grandine e anche alcuni danni, come alberi divelti, rami pericolanti, auto danneggiate, garage e magazzini allagati (vedi FOTO della gallery scorrevole in alto e VIDEO in fondo all’articolo). Segnaliamo: 35,8mm a Monteforco, 27,7mm a Carpineti, 24mm a Vallerano, 23mm a Bora del Musso, Villa di Cassano e Semelano, 19mm a Vergato e Castel San Pietro Terme. Una ventina gli interventi dei Vigili del fuoco in ... Leggi su meteoweb.eu

StellaSirio60 : RT @DPCgov: ??#allertaARANCIONE per temporali domani, #24luglio, in Emilia Romagna e in Lombardia. ??#allertaGIALLA in 10 regioni. ??? Leggi l… - Ossmeteobargone : RT @DPCgov: ?? #AllertaGIALLA giovedì #23luglio in Veneto e nella Provincia Autonoma di Trento e su estesi settori di Piemonte, Lombardia e… - Ossmeteobargone : RT @DPCgov: ??#allertaARANCIONE per temporali domani, #24luglio, in Emilia Romagna e in Lombardia. ??#allertaGIALLA in 10 regioni. ??? Leggi l… - Sestopoterecom : Maltempo in Lombardia ed Emilia Romagna previsto in anticipo dal gruppo ‘Meteo Saetta’ - infoitinterno : Maltempo: allerta arancione su Emilia-Romagna e sulla Lombardia per temporali -