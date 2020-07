Maltempo e forti temporali in Valtellina: frane tra Bormio e Livigno, evacuate decine di persone (Di venerdì 31 luglio 2020) forti temporali hanno creato danni e disagi nella serata di ieri in Valtellina. I Vigili del fuoco del distaccamento di Valdisotto, con i colleghi volontari di Livigno (Sondrio), sono intervenuti per alcune frane (soprattutto colate detritiche) causate dal Maltempo. Sono state interrotte la SS38 dello Stelvio, dal km 105 al 107 e la strada che da Livigno sale verso il passo della Forcola. Sul posto anche i responsabili dei rispettivi Comuni che, in via precauzionale, hanno disposto l’evacuazione di 43 persone in località Pini di Curvalta nel territorio di Valdidentro e di 8 persone a Bormio nella zona della Val Campello.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

