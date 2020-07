Malattie sessualmente trasmissibili, l’Iss: “Infezioni sono aumentate del 40% negli ultimi 18 anni, soprattutto negli uomini” (Di venerdì 31 luglio 2020) Un aumento del 40%: è quello che hanno registrato le Malattie sessualmente trasmissibili in Italia dal 2000 al 2018. A lanciare l’allarme è l‘Istituto Superiore di Sanità che ha pubblicato gli ultimi dati elaborati dal Centro operativo Aids (Coa) da cui emerge che le infezioni “rimangono in costante aumento soprattutto nella popolazione maschile, con alcune di queste che sono addirittura raddoppiate o triplicate”. L’impennata dei casi dal 2000 al 2018 riguarda soprattutto la Chlamydia trachomatis, con una percentuale del 30% più nel 2018 rispetto all’anno precedente. Le infezioni “riguardano soprattutto i giovani tra i 15 e i 24 anni che mostrano una prevalenza di ... Leggi su ilfattoquotidiano

