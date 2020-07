Maddie, l'appello della donna che ha comprato casa da Christian Brueckner: 'Aiutatemi, temo di dormire sul corpo della bambina' (Di venerdì 31 luglio 2020) Continuano le indagini sulla scomparsa della piccola e il presunto coinvolgimento di Christian Brueckner. Una donna, Sabine Selling, ha chiesto alle autorità di passare al setaccio la sua proprietà ... Leggi su leggo

Ultime Notizie dalla rete : Maddie appello

Il Mattino

Svolta nell'indagine per la scomparsa della piccola Maddie McCann ... "prova regina" che incastrerebbe senza possibilità di appello il presunto omicida, ossia i resti della piccola.Il cerchio potrebbe stringersi e la svolta nell’indagine per la scomparsa della piccola Maddie McCann, sparita 13 anni fa in Algarve mentre era in vacanza con i genitori, potrebbe essere davvero vicin ...