Lutto nel mondo del calcio: è morto Tataw, capitano del Camerun ai Mondiali del ’90 (Di venerdì 31 luglio 2020) Un recente Lutto ha scosso il mondo dello sport internazionale, soprattutto per quanto concerne il calcio africano: è morto Stephen Tataw, ex difensore Camerunense. Il capitano del sorprendente Camerun ai Mondiali italiani del ’90 e campione d’Africa nel ’98 è deceduto all’età di 57 anni, lasciando dietro di sé parecchi meravigliosi ricordi per gli appassionati di calcio di ogni parte del mondo. Le cause della morte non sono state attualmente precisate, per questioni relative alla privacy dell’ex giocatore. Leggi su sportface

