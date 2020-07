Lutto nel cinema: morto regista americano che ha fatto la storia (Di venerdì 31 luglio 2020) Questo articolo . Lutto drammatico e tremendo nel mondo del cinema mondiale: è purtroppo morto un famosissimo interprete che ha fatto la storia della disciplina. Lutto tremendo nel mondo del cinema, un vero e proprio colpo al cuore per tutti i suoi numerosissimi fan che purtroppo oggi piangono la sua morte: è morto all’età di 76 anni Alan … Leggi su youmovies

Londra, 31 luglio 2020 - Lutto nel mondo del cinema. È morto a 76 anni il regista britannico Alan Parker, autore di film come 'Fuga di mezzanotte', 'Mississippi Burning', 'Saranno famosi' ed 'Evita'