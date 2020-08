Luther, Idris Elba: "Verrà realizzato un film tratto dalla serie" (Di sabato 1 agosto 2020) Idris Elba ha rivelato che Luther potrebbe presto avere un film che continui la storia del protagonista della serie tv. Idris Elba, star della popolare serie britannica, ha dichiarato che Verrà realizzato un film di Luther, proseguendo così la storia raccontata sul piccolo schermo. L'attore ha confermato il desiderio che venga realizzato il progetto dopo aver ricevuto il BAFTA Special Award che ha celebrato la sua carriera. La star britannica ha dichiarato: "Ho continuato a dire che vorrei venisse realizzato un film di Luther e penso che sia quella la direzione verso la quale ci stiamo muovendo, un ... Leggi su movieplayer

Morto Roberto Draghetti, il doppiatore di Jamie Foxx e di alcuni personaggi Simpsons

Sua la voce adel detective Luther (dell'omonima serie tv), interretato da Idris Elba ma Draghetti ha dato la voce anche a Tony Ciccione e al sovrintendente Chalmers de I Simpsons.

