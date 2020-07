Lukaku, contro l’Atalanta cerca il gol per raggiungere Milito e…Immobile (Di venerdì 31 luglio 2020) Romelu Lukaku contro l’Atalanta cercherà il suo 30° gol stagionale che gli permetterebbe di agganciare Milito Romelu Lukaku ha già stabilito vari record nella sua prima stagione all’Inter. Il centravanti belga, ad esempio, ha già segnato 15 gol in trasferta, grazie ai quali ha eguagliato il record stabilito in maglia interista da Istvan Nyers nel 1949/50. Uno in meno di Ciro Immobile. L’attaccante della Lazio cercherà di segnare una rete per riprendere Higuain a quota 36, record in una singola stagione in A, ma giocando a Napoli potrebbe allungare anche nella graduatoria delle marcature fuori casa. Sempre a 16 ci sono Mauro Icardi (2017/18) e, Zlatan Ibrahimovic (2011/12). “Lukaku non può fare altro che segnare ... Leggi su calcionews24

zawardooo : @AlfonsoParibel1 @M4OP1 @Gazzetta_it Non è lui nella foto, è un personaggio che fa il comico in alcuni sketch con M… - Notiziedi_it : Inter-Napoli: duello Lukaku-Insigne, gigante contro genio - BaluFabri : @salpaladino Pazzia vincere contro conte Lukaku e Lautaro barella è un mercato da 200 migliori dell’Inter e gioia pura!! - _goodtime__ : @inter_versilia Per qualità fisiche in Italia potrebbe essere tranquillamente il Lukaku del centrocampo, ha forza,… - Shady1inter : @Diabloo53953159 @stebellentani Kumbulla ha fatto una stagione pazzesca con una squadra che ad inizio stagione tutt… -