Luigi Di Maio: "Mettiamo fuori uso i barconi dei migranti" (Di venerdì 31 luglio 2020) “La questione degli sbarchi, unita al rischio sanitario con la pandemia è un tema di sicurezza nazionale” e “noi non dobbiamo pensare a come fermare gli sbarchi, ma a come bloccare le partenze”, quindi “bisogna lavorare subito ad un accordo con le autorità tunisine affinchè sequestrino in loco e mettano fuori uso barchini e gommoni utilizzati per le traversate”: ad affermarlo è il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un’intervista al Corriere della Sera. “Qui non si tratta di avere una linea dura o meno, non c’è e non deve esserci un approccio ideologico al tema, bensì pragmatico e concreto”, ha sottolineato il titolare della Farnesina.Secondo Di Maio, infatti, “il momento è molto delicato” e ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : Luigi Di Maio: 'Mettiamo fuori uso i barconi dei migranti' - nuniluter : RT @HuffPostItalia: Luigi Di Maio: 'Mettiamo fuori uso i barconi dei migranti' - xblunotte : RT @tempoweb: Sottomessi e contenti Politici in ginocchio dai pm @lefrasidiosho per ##iltempodioshø - Marco_chp1 : RT @HuffPostItalia: Luigi Di Maio: 'Mettiamo fuori uso i barconi dei migranti' - marialauraloi : RT @HuffPostItalia: Luigi Di Maio: 'Mettiamo fuori uso i barconi dei migranti' -

Ultime Notizie dalla rete : Luigi Maio Luigi Di Maio: "Mettiamo fuori uso i barconi dei migranti" L'HuffPost Commissioni, Milano penalizzata. Agli Esteri scartata la Quartapelle

Malumori nel Pd meneghino. Il partito ha scelto Fassino e non la 38enne deputata. "E il rinnovamento della classe dirigente?".

Di Maio: "Vanno messi fuori uso barconi. È un'emergenza nazionale"

Roma, 31 lug. (askanews) - Nessuna impostazione ideologica, serve pragmatismo, bisogna fermare i barconi che partono dalla Tunisia e dialogare per una nuova intesa con Tunisi sui flussi. Così il minis ...

Malumori nel Pd meneghino. Il partito ha scelto Fassino e non la 38enne deputata. "E il rinnovamento della classe dirigente?".Roma, 31 lug. (askanews) - Nessuna impostazione ideologica, serve pragmatismo, bisogna fermare i barconi che partono dalla Tunisia e dialogare per una nuova intesa con Tunisi sui flussi. Così il minis ...