Ludovica Valli, l’influencer si sfoga: “Sto male, fisicamente e psicologicamente” (Di venerdì 31 luglio 2020) “Sto male, fisicamente e psicologicamente”. Un post pubblicato da Ludovica Valli, influencer ed ex tronista di “Uomini e Donne”, ha fatto preoccupare migliaia di persone. 23 anni e 2 milioni di followers, Ludovica ha raccontato a cuore aperto di non stare bene. “Da qualche mese ho un problema di salute che sto cercando di risolvere, facendo analisi costanti ed esami specifici per capire cosa ho e cosa escludere. Dormo poco e spesso male. Sebbene mi alleni e faccia uno stile di vita sano ed equilibrato, spesso il mio cervello si focalizza solo sul mio attuale stato di salute per ora un po’ precario”. Diventata famosa grazie alla sorella, Beatrice, anche lei una tronista del programma di Maria De Filippi, Ludovica si è ... Leggi su ilfattoquotidiano

