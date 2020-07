Lubiana: risultati positivi per le coppie azzurre (Di venerdì 31 luglio 2020) Lubiana, SLOVENIA,- Ha preso il via la tappa 1 stella del World Tour in corso di svolgimento a Lubiana, Slovenia, che terminerà domenica 2 agosto. Nel tabellone femminile la prima coppia italiana a ... Leggi su corrieredellosport

LUBIANA (SLOVENIA)-Ha preso il via la tappa 1 stella del World Tour in corso di svolgimento a Lubiana (Slovenia) che terminerà domenica 2 agosto. Nel tabellone femminile la prima coppia italiana a sce ...

Slovenia: coronavirus, positivi tre funzionari del ministero dell'Economia

Lubiana, 30 lug 15:54 - (Agenzia Nova) - Sono risultati positivi al Covid-19 tre funzionari che lavorano presso il ministero dell'Economia della Slovenia. Lo riferisce la stampa locale, precisando che ...

