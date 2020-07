Lse tratta per cessione Borsa Italiana (Di venerdì 31 luglio 2020) ANSA, - MILANO, 31 LUG - Lse, in occasione della presentazione dei conti trimestrali, "conferma di aver avviato discussioni esplorative che potrebbero tradursi in una vendita della quota in MTS o ... Leggi su corrieredellosport

Borsa Italiana è ufficialmente sul mercato. Dopo mesi di speculazioni, il gruppo London Stock Exchange, che controlla il listino italiano, mette nero su bianco che potrebbe prendere in considerazione ...

Il gruppo London Stock Exchange potrebbe cedere Mts, la piattaforma sulla quale si scambiano i titoli di Stato, o la stessa Borsa Italiana di Milano. In occasione della presentazione dei conti trimest ...

