Lotus Factory annuncia il nuovo film di Stefano Sollima e una serie su Babbo Natale (Di venerdì 31 luglio 2020) Lotus Factory, di proprietà di Leone Group, ha svelato i suoi nuovi progetti internazionali tra cui una serie dedicata alle origini di Babbo Natale. Leone film Group ha annunciato i nuovi progetti della casa di produzione Lotus Factory che si occuperà della realizzazione di progetti di genere girati in Italia e ideati per un mercato internazionale. Marco Belardi, responsabile della società, ha anticipato a Variety i primi titoli che sono attualmente in fase di sviluppo. Il produttore ha dichiarato: "Stiamo progettando di realizzare film di generi diversi da quelli che abitualmente vengono girati in Italia, prevalentemente drammatici, commedie e di tanto in tanto noir". Nicola Abbatangelo avrà ... Leggi su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Lotus Factory annuncia il nuovo film di Stefano Sollima e una serie su Babbo Natale… - badtasteit : #Lotus lancia Lotus Factory: produrrà film e serie tv di genere, ecco i primi progetti - POPCORNTVit : Leone Film Group lancia Lotus Factory, l'etichetta dedicata al cinema di genere -

Ultime Notizie dalla rete : Lotus Factory Lotus Factory annuncia il nuovo film di Stefano Sollima e una serie su Babbo Natale

Lotus Factory, di proprietà di Leone Group, ha svelato i suoi nuovi progetti internazionali tra cui una serie dedicata alle origini di Babbo Natale. Leone Film Group ha annunciato i nuovi ...

Lotus Factory, di proprietà di Leone Group, ha svelato i suoi nuovi progetti internazionali tra cui una serie dedicata alle origini di Babbo Natale. Leone Film Group ha annunciato i nuovi ...