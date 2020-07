Lombardia: Salvini, ‘surreale inchiesta su Fontana, ennesimo attacco alla Lega’ (Di venerdì 31 luglio 2020) Milano, 31 lug. (Adnkronos) – “E’ ridicola come la mia, è l’unica inchiesta sulla donazione di camici. E’ surreale è solo un ennesimo attacco alla Lega, alla Lombardia e a Fontana, ma i lombardi hanno reagito eroicamente alla bomba atomica che ci è scoppiata in casa”. Così il segretario della Lega Matteo Salvini, ospite della trasmissione tv ‘Aria pulita’, interviene sulle inchieste legate all’emergenza coronavirus, a partire dall’ultima che vede indagato anche il governatore lombardo Attilio Fontana. “Medici, amministratori, sindaci più che processi meritano attenzione e affetto. Ho visto che anche ... Leggi su meteoweb.eu

Mov5Stelle : Salvini non è riuscito a spiegare quanto sta venendo fuori dall'inchiesta sui fondi Lega e sulla vicenda della comp… - DaniloToninelli : Salvini nelle sue vacanze itineranti per l'Italia va in giro a straparlarlare del buongoverno del centrodestra. Se… - matteosalvinimi : #Salvini: Cittadini di Roma e del Lazio hanno visto sperperare 14 milioni di euro da Zingaretti per mascherine mai… - edigram : RT @LaPrimaManina: Quando sarà possibile tirare il sipario sui diversivi di #Salvini, c'è da commentare una consulenza da 22mila euro per L… - beretta_gio : RT @LaPrimaManina: Quando sarà possibile tirare il sipario sui diversivi di #Salvini, c'è da commentare una consulenza da 22mila euro per L… -