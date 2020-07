Lombardia, mozione di sfiducia a Fontana: tutti i gruppi di opposizione la sostengono tranne +Europa e Italia viva (Di venerdì 31 luglio 2020) Il caso camici, con le relative presunte bugie. Ma anche la gestione dell’epidemia da Covid-19 ritenuta disastrosa. Nel giorno in cui Attilio Fontana era in Aula a difendersi dalle accuse sulla vicenda per cui è indagato per frode in pubbliche forniture, era stato il Movimento 5 stelle ad annunciare una mozione di sfiducia nei suoi confronti. Ora il documento è stato sottoscritto anche da Pd, Azione e Lombardi Civici Europeisti e verrà depositato nei prossimi giorni affinché sia discusso durante la prima seduta al Pirellone. Tuttavia le opposizioni si sono spaccate (come peraltro era già successo all’inizio della partita per la commissione d’inchiesta sul coronavirus in Lombardia): +Europa e Italia viva hanno deciso ... Leggi su ilfattoquotidiano

Mov5Stelle : 'Avanti con la mozione di sfiducia al governatore della Lombardia Attilio Fontana' @DaniloToninelli - SkyTG24 : Caso camici, M5S Lombardia: “Pronta mozione di sfiducia a Fontana” - Agenzia_Ansa : Opposizioni in #Lombardia: 'Lavoriamo a una mozione di sfiducia a #Fontana' #ANSA - clikservernet : Lombardia, mozione di sfiducia a Fontana: tutti i gruppi di opposizione la sostengono tranne +Europa e Italia viva - Noovyis : (Lombardia, mozione di sfiducia a Fontana: tutti i gruppi di opposizione la sostengono tranne +Europa e Italia viva… -