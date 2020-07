Lombardia, mascherine fino al 10/9 (Di venerdì 31 luglio 2020) MILANO, 31 LUG - In Lombardia permane l'obbligo di utilizzare la mascherina al chiuso, mentre all'aperto è necessaria nel caso in cui non sia possibile garantire il distanziamento sociale. E' comunque ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

MediasetTgcom24 : Fase 3, in Lombardia mascherine al chiuso fino al 10 settembre #coronavirus - matteosalvinimi : Fontana, Lombardia, Lega: INDAGATO e diffamato per donazione di migliaia di camici a ospedali lombardi. Zingaretti,… - Giorgiolaporta : Mentre quelli che definite #negazionisti gestivano la bomba del #COVID19 nel nord Italia, qualche scienziato del… - webecodibergamo : Covid, nuova ordinanza in Lombardia Mascherine al chiuso fino al 10 settembre - CorriereQ : Lombardia, mascherine fino al 10/9 -