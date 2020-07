Lombardia, mascherina obbligatoria fino al 10 settembre (Di venerdì 31 luglio 2020) Il Presidente della Lombardia Attilio Fontana ha firmato oggi un'ordinanza con cui estende l'obbligo di indossare una mascherina nei luoghi pubblici al chiuso fino al 10 settembre 2020.La nuova ordinanza, in vigore dal 1° agosto e fino al 10 settembre, stabilisce inoltre che all'aperto non sarà obbligatorio indossare la mascherina, a patto che si riesca a mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro dalla persona più vicina. In caso contrario dovrà essere indossata e, in ogni caso, è necessario portarla sempre con sé. Il testo conferma la misurazione obbligatoria della temperatura "per il datore e per i dipendenti, così come per i clienti dei ristoranti": Se dovesse risultare superiore a ... Leggi su blogo

