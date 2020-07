Lombardia, Fontana resiste e rilancia: «Se qualcuno si illude che io possa mollare, non ha capito niente» (Di venerdì 31 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (30 luglio)L’inchiesta sulla fornitura di camici, le polemiche, le indagini sulla zona rossa, la mozione di sfiducia in arrivo? Attilio Fontana promette: «Continuerò a combattere per la Lombardia. Se qualcuno pensa, si illude che io possa mollare, non ha capito niente. Non sono certo queste le ragioni che mi possono far allontanare dall’impegno che mi sono preso con i lombardi e che voglio onorare fino alla fine del mio mandato», dice in serata il governatore in collegamento video con la festa della Lega in Romagna, a Cervia: l’intervento è stato trasmesso dal programma In onda su La7. «Di lavoro ce n’è tanto, ne abbiamo fatto tanto e ne stiamo facendo tanto, ... Leggi su open.online

fanpage : La chat whatsapp due ore prima della comunicazione ufficiale: 'Li vendiamo a 9 euro' #Fontana #Lombardia - Mov5Stelle : I leghisti, senza imbarazzo alcuno nonostante le note e vergognose vicende, continuano a difendere a spada tratta i… - fanpage : ?? Un nuovo caso in Lombardia. - lievemente : RT @Mov5Stelle: 'Avanti con la mozione di sfiducia al governatore della Lombardia Attilio Fontana' @DaniloToninelli - fefebaraonda : RT @LaPrimaManina: Malore per #fontana: 'Il mio fisico mi ha avvertito, devo riposare' Il presidente della Regione Lombardia salterà l'inc… -